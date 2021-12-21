В ночь с 20 на 21 декабря на Днепр пришел циклон, который принес снег

Долгожданный снегопад не застал коммунальные службы Днепра врасплох. Снег начал идти еще вечером 20 декабря и продолжил сыпать всю ночь. Поэтому работники коммунальных служб еще ночью начали убирать последствия сильного снегопада.

Как сообщает Politeka, на улицах города с ночи начала работать снегоуборочная техника. На дороги города выехало 91 единица спецтехники, в том числе 60 посыпочных машин.

По состоянию на утро 21 декабря работники коммунальных предприятий уже использовали почти 2 тонны смеси против гололеда.

Также ночью начали работать и сотрудники КП "Днепровский электротранспорт". Было организовано дежурство, во время которого бригады чистили трамвайные пути, предотвращали оледенение контактных линий. Для этого было привлечено 8 специальных снегоуборочных трамваев.

Поэтому утром 21 декабря весь транспорт на троллейбусных и трамвайных маршрутах работал в штатном режиме.

Утром на улицы города вышли работники коммунальных предприятий с лопатами. Они расчищают тротуары. Также на улицах города владельцы и работники магазинов - они также расчищают прилегающую территорию.

Следует напомнить, что синоптики на 21-22 декабря прогнозировали значительное ухудшение погодных условий. Объявлено штормовое предупреждение и 1 уровень опасности. В течение следующих двух дней, по прогнозам метеорологов, в Днепре будет идти снег, на дорогах гололедица.

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