Сегодня, 21 декабря, в здании Криворожского районного совета по-настоящему горячо. Дело в том, что здесь должна проходить очередная сессия райсовета. Однако, уже утром в милицию поступило сообщение о возможном минировании здания,
Сессия только началась, а уже через несколько минут под стены здания приехали полицейские и спасатели. Сейчас они проверяют полученное сообщение.
Как стало известно, перед началом сессии, несколько десятков неизвестных молодых людей выломали дверь в зал заседаний с целью срыва проведения сессии. Впоследствии уже в зале один из депутатов перерезал провода микрофонов для выступлений, облил водой журналиста и начал с ним драку.
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Среди возможных причин такой неординарной ситуации, местные СМИ называют ряд вопросов, которые должны быть рассмотрены на этой сессии. В частности о выделении земли жителям Новолатовки и Лозоватки. Ранее земля принадлежала коммунальному предприятию, которое на сегодня распалось. За
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