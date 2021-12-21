В Днепре работниками СБУ задержан бывший украинский военный. По данным контрразведки он шпионил в пользу страны-агрессора, сообщает пресс-служба СБУ.

Как стало известно, задержанный до освобождения работал в подразделении Воздушных Сил ВСУ и сохранил доступ к автоматизированной информационной системе этого подразделения. Бывший военный копировал сведения воздушного командования "Восток" ВСУ, которые являются закрытыми. Полученную информацию планировал передать российским спецслужбам. Как стало известно, мужчина планировал поездку в соседнее государство, якобы к родственникам.

Оперативники провели обыск помещения бывшего военного, во время которого были изъяты компьютеры, телефоны, а также флешки. Именно на них хранилась скопированная тайная информация.

Сейчас следователями начато уголовное производство сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Бывшего военного обвиняют в участии в террористической группе или организации, а также в несанкционированных действиях с информацией. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

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