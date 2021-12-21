На днях должны образовать специальную комиссию, которая изучит все обстоятельства этого события

Трое рабочих из шахты "Днепровская" Чао "ДТЭК Павлоградуголь" получили травмы различных степеней тяжести в результате аварии.

Информацию подтвердили в пресс-службе предприятия. При этом отметили, что инцидент произошел 18 декабря в 1101 лаве. Как выяснилось, во время выемки угля разорвалось крепление тяговой цепи добывающего комбайна. Именно цепью и были травмированы шахтеры.

На место происшествия были вызваны спасатели и медики. По словам последних, работники получили травмы легкой и средней тяжести, их состояние стабильное, жизни ничто не угрожает.

В Государственной службе Украины по вопросам труда сообщили, что сейчас образуется комиссия, которая будет расследовать обстоятельства этого несчастного случая. Также комиссию пообещали создать и непосредственно на самой шахте.

В начале декабря на шахте в Кривом Роге погиб проходных. Как сообщала Politeka, 2 декабря произошел обвал горной породы на глубине 1135 метров ночью на шахте "Артем-1". Смертельно травмированному работнику пытались оказать первую медицинскую помощь его коллеги. Шахта "Артем-1" входит в ЧАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

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