Трое рабочих из шахты "Днепровская" Чао "ДТЭК Павлоградуголь" получили травмы различных степеней тяжести в результате аварии.
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На место происшествия были вызваны спасатели и медики. По словам последних, работники получили травмы легкой и средней тяжести, их состояние стабильное, жизни ничто не угрожает.
В Государственной службе Украины по вопросам труда сообщили, что сейчас образуется комиссия, которая будет расследовать обстоятельства этого несчастного случая. Также комиссию пообещали создать и непосредственно на самой шахте.
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В начале декабря на шахте в Кривом Роге погиб проходных. Как сообщала Politeka, 2 декабря произошел обвал горной породы на глубине 1135 метров ночью на шахте "Артем-1". Смертельно травмированному работнику пытались оказать первую медицинскую помощь его коллеги. Шахта "Артем-1" входит в ЧАО "АрселорМиттал Кривой Рог".
Напомним, что взрыв прогремел на шахте, что известно о жертвах: подробности и кадры с места ЧП
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