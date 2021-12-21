21 декабря в одном из районных отделений полиции задержанный мужчина неожиданно набросился на сотрудницу органов. Она должна была провести с ним беседу, сообщает Репортер со ссылкой на инсайдерское сообщение.

Сначала мужчина дважды плюнул женщине-полицейской в лицо, а затем несколько раз ударил по лицу и ногой в живот. Его скрутили другие полицейские и надели наручники.

Потерпевшей женщине пришлось обратиться за медицинской помощью. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму живота.

Сотрудники правоохранительных органов по данному факту начали досудебное следствие.

На минувшей неделе в Харькове произошла массовая драка с участием полицейских. Как сообщала Politeka, скандал произошел из-за двух молодых женщин, что сначала поссорились между собой. Девушки отдыхали в разных компаниях и когда начали выяснять отношения за них вступились мужчины. Во время драки вызвали полицейских. А вот когда правоохранители прибыли на место происшествия, конфликтующие стороны забрызгали их перцовым баллончиком. К драке присоединилось с десяток случайных прохожих.

Правоохранители получили ожоги глаз. Удалось задержать семерых участников драки. За нападение на сотрудников правоохранительных органов им грозит до 5 лет заключения.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, трагическая авария произошла на украинской трассе, куски авто разбросало по асфальту.

Также Politeka писала, что автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП, есть погибшие.