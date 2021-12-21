Об ограничениях во время адаптивного карантина напомнили в Минздраве Украины

Нынешние новогодние праздничные мероприятия в детских садах и школах пройдут без участия зрителей. Запрещено также приглашать аниматоров.

Об этом в очередной раз напомнили в Министерстве здравоохранения Украины, передает пресс-служба ведомства. В Украине действует адаптивный карантин, имеющий целью снизить количество заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Поэтому согласно правилам проведения праздничных мероприятий в дошкольных и учебных заведениях действуют отдельные ограничения. В частности, участие в празднике могут принимать только ученики одного класса школы. Так же и в детском саду: новогодний утренник проводится лишь для воспитанников одной группы. Причем запрещено присутствие зрителей, в том числе и родителей.

Кроме того, в этом году запрещено приглашать актеров, аниматоров проводящих развлекательные мероприятия для детей. В Минздраве отметили, что участие в новогодних утренниках могут принимать только работники данного учебного заведения.

В праздничных мероприятиях категорически запрещено участвовать детям, в которых есть симптомы острого респираторного заболевания. В ведомстве отмечают, новогодние праздники организуют специально для детей и их здоровье должно быть приоритетом в любом случае.

Напомнить, синоптики предупредили одесситов, что будет с погодой на Новый год и Рождество

Еще Politeka писала, массовое отстранение работников детсадов и школ началось в Одесской области: "только за последний месяц..."