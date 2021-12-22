Во вторник, 21 декабря, возле одной из школ Днепра были найдены тела мужчин, на которых были признаки насильственной смерти. Как уж сообщала Politeka, правоохранители установили, что это были лица без постоянного места жительства. На места происшествия работали следователи и оперативники.

И уже вечером 21 декабря стало известно о задержанных, которые подозреваются в двойном убийстве. Как передает "Днепр Оперативный" со ссылкой на собственные источники, полицейские задержали трех молодых людей в возрасте от 19 до 27 лет. Среди которых была и девушка.

Как рассказали задержанные, вечером 20 декабря они отмечали день рождения одного из компании и распивали алкогольные напитки. Впоследствии они увидели бездомных, которые в последнее время жили неподалеку на теплотрассе. Один из парней бросился на них и начал наносить удары острым предметом. А потом взял кусок бетонной плиты и бросил ее на головы мужчинам.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают проводить следственные действия и устанавливают все обстоятельства двойного убийства. Задержанным молодым людям грозит пожизненное заключение.

О еще одном жутком убийстве стало известно в середине декабря. В Тернопольской области мужчина забил насмерть свою гражданскую супругу металлическими ходунками. Последние использовала погибшая, потому что имела проблемы с ногами. Мужчина уже имеет судимость за убийство своей первой жены.

Напомним, в Днепре массовая эвакуация детей из школ: что происходит

Также сообщалось, что киевлянку порезали ножом ради мобильного телефона.