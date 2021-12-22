Синоптики предупреждают днепрян о существенно ухудшении погодных условий. Как сообщили в ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, в течение нескольких дней ожидается значительное снижение температуры.
Так, в течение 22-25 декабря на территории области будет господствовать арктический воздух. На дорогах будет гололедица.
В среду-четверг, 22-23 декабря, днем температура воздуха составит 4-9 градусов мороза, ночью - 10-15 с обозначенной "минус". Кроме того, вечером 22 декабря ожидается мелкий снег.
В пятницу, 24 декабря, дневная температура будет колебаться в пределах 0-5 градусов мороза. А ночью столбик термометра опустится до -16 градусов.
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По прогнозам синоптиков, к выходным на территории Днепра и области будет господствовать антициклон. Ближе к выходным столбик термометра поднимется, однако будет идти мокрый снег и дождь.
По утверждению метеорологов, холодная погода и низкие температуры будут господствовать, по крайней мере до выходных, по всей территории Украины. А через повышенное атмосферное давление осадков практически не ожидается.
Относительно погоды на Новый год, то по прогнозам синоптиков, праздничная ночь будет морозной. Однако большого количества снега ожидать не стоит. Он придет в первые дни января.
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