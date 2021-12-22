В Днепре подвыпивший мужчина разбил окна в местной больнице. Как сообщает "Днепр Оперативный" нетрезвого хулигана задержали сотрудники полиции. Однако погром в медучреждении он успел устроить .

Как стало известно, 36-летний местный житель находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в помещение городской больницы №9, расположенной на Мануйловском проспекте. Там, сначала пытался поругаться с медперсоналом, а потом разошелся на столько, что развил два окна в медучреждении и устроил настоящий погром.

Работники больницы вызвали полицию. Дебошира задержали правоохранители и доставили в ближайший участок полиции. Там должны з1ясуваты мотивы и причины такого неадекватного поведения.

В начале декабря на улицах Днепра появился неадекват, который бросался с ножом на прохожих. Как уже сообщала Politeka, жертвами этого нападающего стали несколько жителей Днепра. Все они были направлены в больницы с колотыми травмами. А 38-летнему мужчине врачи удалили селезенку.

Полицейским удалось задержать нападавшего. У него изъяли нож. Мужчину обвиняют в покушении на умышленное убийство и в умышленном тяжком телесном повреждены. В случае доказательства вины, он может провести за решеткой до 15 лет.

Напомним, в Днепре неадекват напал на женщину-полицейскую, фото: "несколько раз ударил по лицу и..."

Как сообщала Politeka, жизнь женщины оборвалась под колесами авто, водитель сбежал: полиция бросилась на поиски

Также Politeka писала, что мужчина с погонами и автоматом устроил переполох в Днепре, кадры: немедленно прибыли оперативники