Девушка теперь мечтает не об увеличении губ, а наоборот.

В Днепре 14-летняя школьница вколола себе в губы масло. Таким образом она пыталась их увеличить, передает ТСН.

Подросток мечтала увеличить себе губы, однако достаточно денег на медицинскую инъекцию не имела. Поэтому и решила воспользоваться советами из интернета. Там и вычитала, что пухлыми губы можно сделать с помощью обычного масла.

Родителям о своем эксперименте решила не говорить, справедливо думая, что они такие "уколы красоты" поддержат.

"Хотела сделать губы пухлыми, чтобы красиво было", - говорит девушка. Губы действительно начали отекать уже через час после инъекции. К счастью, родители девочки вовремя заметили такие "превращения" дочери и как можно скорее направили ее в больницу.

Врачам-хирургам пришлось под наркозом сначала удалить с губы масло, а затем провести еще несколько операций. Тем самым спас девушку от ампутации губы. Однако от любых прогнозов пока воздерживаются. Девушку ждет длительная реабилитация с многочисленными перевязками, капельницами и приемом антибиотиков.

Теперь девушка мечтает не об увеличении, а об уменьшении губы. И никакие эксперименты над своей внешностью больше не планирует. Сейчас же девушке приходится пить со шприца и есть только перетертую пищу.

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