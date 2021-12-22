В Днепре во время движения маршрутки рассыпалось заднее стекло. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Х. Днепр".

Как рассказали свидетели, происшествие произошло в автобусе, двигавшемся по 37 маршруту. А салоне находились пассажиры, когда прямо на глазах начало рассыпаться заднее стекло. Сиденья и пол маршрутки были засыпаны осколками. Есть ли пострадавшие - пока неизвестно.

Весьма примечательным обстоятельством является то, что водитель автобуса продолжил движение по маршруту, даже несмотря на некий "естественный" кондиционер. Правда, вскоре его остановили патрульные.

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Необычное ДТП с участием маршрутного автобуса произошло на днях в Кривом Роге. Как уже сообщала Politekа, местная маршрутка направлялась к жилому массиву Макулан. Но во время подъема на холм в нее врезался неуправляемый автомобиль Geely. В результате столкновения серьезно пострадало двое пассажиров маршрутного автобуса. Девушка и мужчина являются военными и в это время они направлялись в пункт постоянной дислокации 17-й танковой бригады. Они оба направлены в местную больницу.

Как выяснилось впоследствии, водитель Geely припарковал его на обочине и вышел из салона. По неизвестным причинам машина сорвалась со стояночного тормоза и поехала вниз, где врезалась в маршрутку, ехавшую по встречной полосе.

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