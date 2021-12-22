В Днепре полицейские разыскивали 6-летнюю девочку, которая самостоятельно ушла с занятий не дождавшись родителей. К счастью, ребенок не стал жертвой преступления, сообщает сообщает "Репортер. Днепр".

Как стало известно, инцидент произошел вечером 21 декабря. В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что должна забрать дочь после занятий. Но когда она пришла, выяснилось что ребенок самостоятельно пошел домой. Полицейские сразу начали поиски девочки.

По словам свидетелей, ребенка видели в одном из супермаркетов города. Правоохранители выяснили, что девочка села в машину к незнакомому мужчине, который пригласил ее домой. Там он напоил ее чаем, а потом отвез к дедушке.

Как рассказал ребенок, после занятий, не дождавшись мамы, она решила самостоятельно пойти домой. Однако заблудилась. Возле Нового моста ее заметил незнакомый мужчина и отвез к себе домой. А уж потом - к дедушке.

Эта история имеет счастливый конец -ребенок не пострадал. Однако не все подобные ситуации заканчиваются хорошо. Полицейские в очередной раз напоминают дети, не должны садиться ни в коем случае в незнакомые машины да и вообще общаться с незнакомцами. В то же время, взрослые должны знать, если встретили на улицу ребенка, что потерялся, сразу необходимо сообщить в полицию.

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