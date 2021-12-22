Мертвого мужчину нашли в подъезде одного из домов на вечернем бульваре. За информацией "Свои. Кривой Рог" трагедия произошла 22 декабря.

Сначала мужчины ссорились между собой и выясняли отношения на почве ревности. Затем один из соперников достал нож и несколько раз ударил оппонента. Тело, мужчина оставил на первом этаже и чтобы не шокировать соседей прикрыл его ковром.

В полицию позвонила жительница подъезда, которая как раз спускалась с ребенком на прогулку. Приехавшие на вызов правоохранители задержали убийцу - он добровольно вышел к полицейским.

Как выяснилось, сейчас женщина проживает одна. С мужем разошлась, однако еще не развелась. И так совпало, что в одно и то же время к ней приехали и муж, и любовник.

Сотрудниками правоохранительных органов начато следствие. Они должны выяснить все обстоятельства, приведшие к трагедии.

В Днепре, на этой неделе, возле одной из городских школ, прохожие нашли тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. Правоохранители задержали двух парней и девушку. Их подозревают в двойном убийстве. По словам задержанных, они отмечали день рождения, а потом решили "развлечься". Когда на глаза им попались бездомные, один из парней напал на них и начал наносить им удары острым предметом. А потом взял фрагмент бетонной плиты и бросил бездомным на голову. За двойное убийство задержанных грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Днепре массовая эвакуация детей из школ: что происходит

Также сообщалось, что киевлянку порезали ножом ради мобильного телефона.