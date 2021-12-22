С сегодняшнего дня, 22 декабря, многие днепрян получили в Viber сообщение о выигрыше в новогоднем конкурсе, где главным призом является встреча Нового года с городским головой Борисом Филатовым.

Но для того, чтобы принять участие в розыгрыше главного приза, горожане должны указать реквизиты банковских карт. Как сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета, данные сообщения являются фейковыми. И ни в коем случае нельзя передавать номера банковских карт. Кроме того, является фальшивым и номер мобильного заместителя городского головы Николая Лысенко, с которого якобы поступают сообщения.

В начале декабря в Харьковской области правоохранители задержали женщину, которая под видом медсестры выманивала деньги. Как сообщала Politeka, к пенсионерам звонил неизвестный, который представлялся врачом. Он рассказывал, что их близкие попали в аварию, находятся в больнице и нуждаются в немедленном хирургическом вмешательстве. Но для того, чтобы начать лечение нужны деньги. За ними должна прийти медсестра. Так, одна пенсионерка отдала мошенникам 25 500 гривен и 900 долларов. И лишь после этого она поняла, что ее обманули. Она обратилась с заявлением в полицию.

Как выяснили правоохранители, мошенники таким образом выманили у пенсионеров более 500 тысяч гривен.

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Как сообщала Politeka, кумир украинской молодежи отобрал у девочки подаренный iPhone.

Также Politeka писала, что блогер м жительница Мариуполя записала видео, в котором оскорбительно отзывалась о ВСУ.