Ночью в Днепре мужчины устроили ссору, во время которой один из оппонентов достал оружие. По информации "Днепр Оперативный", инцидент произошел вечером 22 декабря возле одного из местных магазинов.

33-летний мужчина начал ссориться с двумя незнакомцами. Затем достал пистолет и направил его на оппонентов. Затем раздался выстрел - мужчина попал в воздух. Один из незнакомцев ударил "стрелка", отчего он упал на землю. Другой мужчина отобрал пистолет.

https://www.youtube.com/watch?v=gUWKLoB6o7I&t=17s

На место происшествия прибыли медики и полиция. Правоохранители изъяли пистолет с 6-ю патронами и тремя гильзами. "Стрелка" госпитализирована в больницу им. Мечникова. Других участников конфликта доставили в отделение полиции. Правоохранители должны установить все обстоятельства происшествия.

В Кривом Роге во время ссоры на почве ревности один мужчина зарезал любовника жены. Как стало известно, оба мужчины пришли к женщине практически одновременно. Между ними завязалась драка, во время которой мужчина вытащил нож и несколько раз ударил любовника жены. А потом прикрыл тело ковром, чтобы не шокировать соседей. В полицию позвонила соседка, которая как раз вышла на прогулку с ребенком. Убийца добровольно сдался полицейским, приехавшим на вызов. Идет следствие.

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Также сообщалось, что киевлянку порезали ножом ради мобильного телефона.