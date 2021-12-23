В Днепре суд избрал меру пресечения известному блогеру Виталию Санжакову. Теперь он должен находиться дома с 22.00 до 7.00, передает Информатор.

Как сообщала Politeka ранее, против автоблогера vitosdnepr было открыто уголовное производство по факту угроз полицейскому. 5 декабря автомобиль Виталия Санжакова остановили патрульные в Харькове, из-за того, что он был без автомобильных номеров. Даром что было явное нарушение правил дорожного движения, водитель начал вести себя крайне вызывающе. В сторону полицейских раздались угрозы, нецензурная брань. А потом известный автоблогер плюнул в лицо полицейскому. Тогда Виталий Санжаков уехал с места происшествия.

16 декабря известный блогер был задержан в Новомосковске. В тот же день были вручены документы о подозрении. Его обвиняют в проявлении угроз в сторону работника правоохранительных органов.

23 декабря состоялось первое судебное заседание. Где и была избрана мера пресечения. Прокуратура требовала взять блогера под круглосуточный домашний арест, а сторона защиты - вообще не арестовывать. По решению суда теперь блогер будет находиться под ночным домашним арестом. Ему запрещается покидать свое жилище с 22.00 до 7 утра.

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