В Днепре раздетый мужчина повредил припаркованный автомобиль. Сообщение о необычном происшествии поступило в полицию ночью 23 декабря, сообщает "Репортер" со ссылкой на собственные источники.

На место происшествия сразу выехал наряд полиции. Патрульные сразу заметили голого мужчину, который пытался убежать от правоохранителей. Однако это ему не удалось. Из-за того что у мужчины были признаки переохлаждения, патрульные посадили его в служебное авто. И вызвали врачей. Ведь было заметно, что мужчина находится в неадекватном состоянии и нуждается в специализированной медицинской помощи.

Пока ждали приезда врачей скорой помощи, мужчина рассказал, что незадолго до инцидента употреблял алкоголь. Разделся потому что ему стало жарко, а вот автомобиль повредил, потому что не понравился его внешний вид. Голого мужчину госпитализировали в психиатрическую больницу

Как уже сообщала Politeka, на этой неделе еще один неадекват устроил дебош в одной из местных больниц Днепра. Как стало известно, в помещение 9-й больницы на днях зашел. Он начал ссориться с медперсонал, а когда его попросили выйти из помещения разбил окна и устроил настоящий погром. Работники медучреждения вызвали полицию. Правоохранителям, прибывшим на место происшествия, объяснить свое поведение мужчина не смог.

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