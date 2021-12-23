В Днепре коммунальщики повредили машины. Соответствующие фото появились в Telegram-канале "Х. Днепр". Примечателен тот факт, что автомобили были припаркованы на стоянке.
Как рассказали свидетели, происшествие произошло на улице Суворова. Камни вылетали из-под колес тяжелой коммунальной техники и повредили припаркованные машины. У большинства разбиты задние окна.
От коммунальной техники сразу пострадало несколько единиц транспорта. По предположению пользователей социальных сетей это могла быть коммунальная техника убирала снег и рассыпала против ледовую смесь.
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Пока не известно будут ли выплачивать компенсации за повреждение имущество и если та, то кто и куда нужно обращаться владельцам поврежденных автомобилей.
Вчера, 22 декабря, по городу ездила маршрутка, в которой отсутствовало заднее стекло. При чем рассыпаться оно начало во время движения. Пассажиры даже засняли этот момент. За считанные минуты салон автобуса и сиденья были засыпаны осколками стекла. При этом водитель не обратил внимание, что у него в салоне появился "естественный кондиционер" и продолжил свой маршрут. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. А автобус остановили вскоре полицейские. Именно им водитель должен был объяснить, почему в автобусе отсутствует заднее стекло да еще и в такой мороз.
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