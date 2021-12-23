В Днепре напали на курьера одной из служб доставок. Инцидент произошел вечером 22 декабря.

Как сообщает "Днепр оперативный", сначала неизвестный мужчина сделал заказ, который нужно было привезти в один из торговых центров города. Курьера встретил мужчина кавказской внешности, с явными признаками алкогольного опьянения.

Заказчик начал странно себя вести: ходить с этажа на этаж, говоря, что нужно снять наличные с банкомата. Когда курьер и заказчик оказались на 4-м этаже, последний, несколько раз ударил молодого парня по лицу и забрал у него Iphone XS. А потом скрылся в неизвестном направлении.

Свидетели происшествия вызвали полицию и медиков. Последние диагностировали у 18-летнего курьера сломанную челюсть и доставили его в больницу. А полицейские занялись поиском грабителя.

Как сообщала Politeka ранее, в ноябре в городе уже был случай нападения на курьера службы доставки. Тогда муж курьера и заказчика возник конфликт. В ходе которого последний вытащил нож и бросился на молодого человека. Курьер в свою очередь достал стартовый пистолет и выстрелил. После чего скрылся с места происшествия.

Недовольный клиент начал резать колеса машины, на которой прибыл курьер. В это время мимо проезжал патрульный экипаж. Он задержал мужчину. Затем в полицию обратился и курьер. Теперь в деле должны разобраться правоохранители.

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