В Днепре ночью 24 декабря полностью выгорел грузовик. В пожаре погиб мужчина, сообщает прессслужба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Сообщение о возгорании грузового автомобиля на проспекте Слобожанский поступило в Службу спасения "101" в полвторого ночи. Когда спасатели прибыли на место вызова, то выяснили, что пожар возник во время временной остановки грузовика "MAN". Огнем была охвачена кабина машины.

Чуть больше чем пол часа понадобилось спасателям чтобы полностью ликвидировать пожар. Но за это время огнем полностью уничтожен моторный отсек и кабина машины. После ликвидации пожара спасатели нашли в кабине тело мужчины. Вероятно водителя. Сейчас его личность устанавливается.

Как уже сообщала Politeka, на днях на киевской трассе во время движения загорелся грузовой автомобиль "Mercedes". По словам водителя, густой дым и пламя он увидел, когда разворачивал автомобиль. Он сразу остановился и вызвал спасателей. На ликвидацию пожара выехали 11 пожарных и 2 единицы спецтехники. И хотя спасателям довольно быстро удалось справиться с огнем, пожаром полностью уничтожена кабина грузовика. По предварительной информации, в автомобиле взорвался баллон ГБО.

Напомним, что пожар вспыхнул на базе отдыха с детьми под Винницей, есть раненые и погибший: кадры трагедии

Также Politeka сообщала, что центр Киева утопает в черном дыму из-за серьезного пожара: кадры с места ЧП