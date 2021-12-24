23 декабря в Васильевском районе на трассе "Днепрорудный-Васильевка" перевернулся маршрутный автобус, перевозивший детей.
По сообщению пресс-службы Национальной полиции Запорожской области, авария произошла возле села Скельки. Водитель не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. Машину на обочине заметили патрульные полицейские.
Полицейские получили информацию, что данной маршруткой могли перевозить детей-спортсменов на соревнования. Однако возле машины был только ее водитель. Уже вечером 23 декабря стало известно, что именно этой маршруткой перевозили несовершеннолетних спортсменов. И в момент аварии в ее салоне находилось 20 детей в возрасте 9-10 лет, трое родителей и тренер команды. К счастью никто из них серьезно не пострадал. Лишь впоследствии за помощью к медикам обратился тренер. Врачи диагностировали у него травму головы. Все пассажиры смогли уехать с места ДТП на попутном транспорте.
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Работниками правоохранительных органов было открыто уголовное производство из-за нарушения правил безопасности дорожного движения. Также на владельца фирмы-перевозчика составлен админпротокол.
Следственные действия продолжаются. Сейчас полицейские опрашивают всех участников событий, в том числе и несовершеннолетних спортсменов.
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