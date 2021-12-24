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По информации специалистов Госэкоинспекции, сейчас проведен отбор почв, которые будут обследованы в лаборатории. Специалисты ведомства прибыли на предприятие для становления обстоятельств и причин аварии. В случае доказательства факта загрязнение земель, будет произведен расчет убытков.
Как уже сообщала Politeka, в начале ноября харьковские экоактивисты начали говорить об экологической катастрофе. Одна из рек города изменила цвет и "поседела". Харьковскими правоохранителями было открыто уголовное производство. Как выяснилось, возле одного из местных предприятий, вода попадающая из открытого канализационного стока к реке имеет именно такой неестественный цвет. Поэтому чтобы выяснить причину загрязнения воды был отобран ряд образцов воды и отправлен на лабораторные исследования.
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В случае доказательства загрязнения воды, виновным грозит штраф в размере от 1 тысячи до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, или ограничением свободы на тот же срок.
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