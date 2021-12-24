Днепровские маршрутчики настолько уверены в своем мастерстве, что могут управлять автомобилем даже с обледенелыми окнами. По крайней мере такие выводы можно сделать просмотрев видео, которое на днях появилось в Telegram-канале "Х. Днепр".

Пассажиры одной из городских маршруток засняли, как водитель едет по маршруту с окнами, которые покрыты слоем льда и являются абсолютно непрозрачными. И, похоже, вариант остановить и почистить окна, им вовсе не рассматривается.

Пользователей соцсетей, где появилось данное видео, очень возмутило безответственное мужчину. Ведь он подвергает опасности не только собственную жизнь, но и жизнь пассажиров, случайно оказавшихся в салоне маршрутки. Не обошлось в комментариях и без сарказма. Некоторые пользователи предположили, что данная маршрутка может быть оборудована автопилотом, например как Tesla Илона Маска. И сравнили водителя с камикадзе.

Но все же такие большинство уверены, что пока на дорогах города будут ездить такие водители и транспорт будет оставаться в неудовлетворительном состоянии, говорить об уменьшении количества аварий бесполезно.

Как уже сообщала Politeka, на днях на улицах Днепра была замечена маршрутка, которая перевозила пассажиров без заднего стекла. При чем рассыпаться оно начало во время движения. За несколько минут часть салона была покрыта осколками стекла.

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