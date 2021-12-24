За минувшие сутки в Днепропетровской области зафиксировано 212 новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такие данные сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Больше всего новых больных выявлено в Днепре (56), Желтых Водах (35), Каменском (29). Однако эти показатели, по сравнению с другими крупными областями, не самые худшие. Днепропетровская область уже не входит в пятерку регионов, где ежесуточно регистрируют наибольшее количество больных. Но регион остается антилидером по количеству смертей от коронавирусной инфекции и осложнений после ней. Так, за последние сутки области умерло 25 человек.

Как уже сообщала Politeka, в праздничные дни изменится график работы пунктов прививки и центров массовой вакцинации. По информации заместителя министра здравоохранения Марии Карчевич, они будут закрыта два дня - 1 и 2 января. Далее пункты и центра вакцинации будут работать по привычному графику.

Чтобі не стоять в очередях, украинці могут записаться на прививку. Сделать это можно через сайт «Все о вакцинации против COVID-19» или контакт-центр Минздрава: 0800 60 20 19. Там же можно узнать и расписание работы центров вакцинации.

Сейчас по всей территории Украины работают 3300 пунктов по прививке и более 500 центров массовой вакцинации. В них предлагают на выбор вакцины разных производителей.

Напомним, конец пандемии, в ВОЗ назвали обнадеживающие сроки.

Как сообщала Politeka, "омикрон" все-таки прорвался в Украину, в МОЗ сделали срочное предупреждение.

Также Politeka писала, что тысяча за вакцинацию, выяснилось, на что украинцы не жалеют деньги.