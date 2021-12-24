Количество населения Днепра продолжает сокращаться. Так, согласно опубликованными данными Главного управления статистики в Днепропетровской области, за этот год население города сократилось почти на 10 тысяч жителей.

По состоянию на 1 ноября 2021 года в городе официально зарегистрировано 971 тысяча жителей. Однако год назад, на 1 ноября 2020 года, в Днепре было зарегистрировано 980 тысяч. Причем, такое уменьшение количества населения обозначено как "естественное". Речь, скорее всего, идет о смертности. Ведь, согласно тех же статистических данных, эмигрировали из города лишь 141 человек.

Справедливости ради следует отметить, что в Днепре фактически большую часть своего времени проводят жители близлежащих городов и поселков. В то же время, есть люди, которые юридически зарегистрированы в областном центре, но проживают в других городах Украины или за границу. Учитывая это, реальное количество жителей Днепра может быть несколько иным, чем указывается в данных управления статистики.

Как уже сообщала Politeka, в соответствии с аналитической справкой "Демографические процессы", который подготовили специалисты ООН, население Украины за 30 лет может составить 35 миллионов. Такое сокращение населения в нашей стране является одним из самых быстрых в мире. Среди факторов, что приводит к такой ситуации, специалисты называют низкую рождаемость и недостаточный уровень благосостояния украинских семей.

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