Во время задержания заявительница вела себя крайне агрессивно - правоохранители применили силу.

В Кривом Роге женщина позвонила в полицию и сообщила о минировании одного из местных предприятий. А также добавила, что убила собственного мужа.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел около 12 часов 26 декабря. Полицейские выяснили, что женщина находится в городе, звонила в полицию с собственного телефона и оба сообщения являются ложными. Предприятие никто не минировал, мужчину не убивал.

Однако чтобы задержать женщину, полицейским пришлось применять силы. Женщина вела себя крайне агрессивно, поэтому при задержании ей надели наручники.

Правоохранители доставили правонарушительницу в отделение полиция, где будут выяснять мотивы таких громких заявлений и проводить дальнейшие следственные действия.

Как уже сообщала Politeka, в последнее время в Днепре "настоящий бум" на минирование. Еженедельно в полицию и спасателей поступают сообщения о минировании учебных заведений и городских торговых центров. Каждый раз правоохранители, медики, спасатели и взрывотехники выезжают на места вызовы и тщательно проверяют помещения на прилегающие территории. К счастью, ни разу информация о минировании не подтвердилась.

Однако такие вызовы являются ценными и за ложное сообщение о минировании есть довольно суровое наказание.

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Также сообщалось, что спецоперация в центре Днепра, задержаны несколько человек: кадры происходящего.