За такие "шутки" мужчине грозит заключение сроком до восьми лет.

В Днепре полицейские задержали 49-летнего местного жителя, который сообщил о минировании Верховной Рады Украины.

За информацией прессслужбы полиции Днепропетровской области, по словам мужчины, админздание в Киеве он мог взорвать дистанционно.

Как стало известно, "минер" самостоятельно позвонил на линию "102" и рассказал, что в здание Верховной Рады заложена взрывчатка. Взорвать ее можно с помощью дистанционного устройства.

Правоохранители быстро вычислили правонарушителя и задержали его. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. А уже сейчас мужчине объявлено о подозрении.

Согласно действующему законодательству, ложное сообщение о угрозу безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

Как уже сообщала Politeka, на прошлой неделе возле одной из школ города прохожие нашли двух бомжей, на телах которых были признаки насильственной смерти. Во время следственных действий, правоохранители выяснили, к смерти двух мужчин причастны трое молодых людей. В тот вечер двое парней и девушка отмечали день рождения одного из них. Потом им стало "грустно", поэтому молодые люди решили развлечься. На глаза им попались бездомные. Результат таких "развлечений" - две смерти не в чем невинных людей. Правоохранители задержали подозреваемых.

Напомним, тела нашли возле школы в Днепре: что известно о подозреваемых в расправе

Также сообщалось, что спецоперация в центре Днепра, задержаны несколько человек: кадры происходящего.