Мать и ребенок в больнице. За жизнь последнего борются врачи.

В эти выходные возле села Николаевка произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. За информацией "Информатор" на трассе столкнулись Audi и Mercedes.

Водитель первой машины, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes Sprinter. В Audi в момент аварии находилась многодетная семья: родители и трое детей.

Удар был настолько сильным, что 12-летний мальчик и его годовалый брат погибли на месте ДТП. Мать и 8-летнего ребенка доставили в больницу. По словам врачей, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, поэтому медики делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь.

На месте аварии работали сотрудники полиции, которые должны установить все обстоятельства произошедшего.

Как уже сообщала Politeka, в эти выходные произошла еще одна жалящая авария. На этот раз на Одесской трассе. Микроавтобус Mercedes, перевозивший пассажиров, выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилем BMW. От удара последний перевернулся на бок. В этой аварии пострадали двое водителей автомобилей и трое пассажиров Mercedes, среди которых один ребенок. Все они были доставлены в ближайшую больницу.

По информации правоохранителей, среди основных причин данной аварии, потеря управления и мокрая и скользкая трасса.

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