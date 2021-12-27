В Днепре вновь раздавались выстрелы. Как
В полицию позвонила женщина и сообщила, что во дворах по улице Мурманской двое неизвестных стреляли в молодого мужчину. А затем они подожгли автомобиль Seat и скрылись в неизвестном направлении.
На место происшествия сразу выехали медики и правоохранители. Врачи диагностировали у пострадавшего травмы обеих ног. Он доставлен в больницу.
Сейчас все обстоятельства происшествия выясняют оперативники.
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Как уже сообщала Politeka, в центре Одессы иностранец разгуливал с заряженным пистолетом. А когда его заприметили полицейские, мужчина бросился наутек.
Как отметили в полиции, правоохранители обратили внимание на мужчину кавказской внешности, который довольно странно себя вел.У него не было документов, а когда полицейские хотели его осмотреть, начал убегать. Однако патрульные быстро его догнали.
Мужчину доставили в ближайшее отделение полиции для выяснения личности. И уже при обыске был найден заряженный пистолет с патронами неизвестного происхождения. 46-летний выходец одной из стран Закавказья был задержан. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания, пистолет направили на экспертизу.
Напомним, жесткое задержание мужчины сняли на видео в Одессе: "забрызгали в глаза слезоточивый газ"
Также Politeka сообщала, неадекват устроил стрельбу в доме, удерживая заложниц: кадры ЧП из Одессы