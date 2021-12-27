В следующем году жители Днепропетровщины будут платить за воду больше. Соответствующее решение было принято на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Так, согласно документу, больше всего вырастут тарифы для абонементов "Аульского водовода". Стоимость воды с 1 января вырастет на 55,65%.

Коммунальное предприятие "Днепрводоканал" увеличит тариф на центральное водоснабжение и водоотведение на 6,08 гривен. Теперь клиентам этого КП придется платить 31,36 гривны за один кубометр воды. Сейчас тариф составляет 25,284 гривны.

Абонентам КП "Кривбасводоканал", проживающие в Кривом Роге и Криворожском района, следует готовиться к тарифу 31,368 гривны за кубометр воды. Подорожание будет на 6,14 гривны.

В Государственном межрайонном предприятии водопроводно-канализационного хозяйства "Днепр-Западный Донбасс" новый тариф составит 30,30 гривен за кубометр воды без НДС. Это почти в два раза больше, чем у жителей Днепра и Кривого Рога.

Абоненты КП "Новомосковск водоканал" с 1 января 2022 года будут платить 44,844 гривны. А вот клиенты ПК "Аульский водовод" будут платить за воду меньше других жителей области. Их тариф будет составлять 26, 112 гривен за кубометр воды.

Напомнить, тарифы на воду для украинцев изменятся, решение принято

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