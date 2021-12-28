Известный долгострой Днепра - отель "Парус" планируют снести и на его месте построить новый микрорайон. О ближайших планах относительно печально известного отеля рассказали в горсовете Днепра, сообщает "Информатор".

В ноябре 2021 года решением центрального апелляционного хозяйственного суда, здание гостиницы "Парус" было возвращено в собственность города. Однако достраивать ее не планируют. Ведь, по словам специалистов, отель простоял несколько лет и сейчас находится в довольно плачевном состоянии. Поэтому реконструкции не подлежит. По крайней мере, дешевле будет снести здание, чем его реконструировать.

"У города уже есть инвестиционный проект развития территории - от "Паруса" до конца грузового порта. Это 10 га территории. Будем приглашать инвесторов. Планируется сделать город в городе. Здесь будет большой паркинг, бизнес-школы и бизнес-инкубатор, новые музеи!", — отметили в главном административном здании Днепра.

Строительство гостиницы "Парус" началось в 1975 году и продолжалось до 1989. Номерной фонд должен составлять 996 номеров, которые должны были разместиться на 28 этажах. Кроме того, было запланировано строительство бассейна, причала и автостоянки. Также для постояльцев отеля должны были работать кафе, бары, сауны, кегельбаны, парикмахерские, ресторан и кинотеатр. Для проведения различных мероприятий планировалось построить конференц-зал на 120 мест. Однако с началом перестройки строительные работы замедлялись, а в1995 году вовсе остановились. в 2005 году здание было продано ЧП "Ромбус-Приват", который должен был достроить отель к 2015 году.

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