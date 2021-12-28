Снегопад, начавшийся в Днепре в ночь с 27 на 28 декабря, утром полностью парализовал автомобильное движение в городе. За информацией "34.ua " сейчас движение транспорта затруднено на всех главных дорогах. На обоих берегах Днепра замечены тянучки из автотранспорта.

По состоянию на 10 утра автомобильное движение было затруднено на проспектах Гагарина, Слобожанском, Александра Поля, Богдана Хмельницкого, Пушкина. Автомобильные заторы замечены на улицах Донецкое шоссе, Андрея Фабра, Коцюбинского, Любарского, Березинского, Сухомлинского и других.

Как сообщили в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета, сегодня общественный транспорт будет работать по оперативному расписанию. Все это, из-за неблагоприятных погодных условий, повлекших большое количество дорожно-транспортных происшествий и заторов.

За информацией пресс-службы Днепровского городского совета, для ликвидации последствий снегопада, на улицах города работает более 120 специальной техники и 16 бригад дорожных рабочих. В первую очередь очищают и обрабатывают противогололедными материалами мосты и путепроводы, подъемы и спуски дорог. Коммунальщики призывают всех горожан, в случае если они увидят колонну спецтехники, уступить ей дорогу. Ведь машины работают на определенной скорости и не могут останавливаться.

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