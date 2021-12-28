Снегопад, начавшийся в Днепре в ночь с 27 на 28 декабря, утром полностью парализовал автомобильное движение в городе. За
По состоянию на 10 утра автомобильное движение было затруднено на проспектах Гагарина, Слобожанском, Александра Поля, Богдана Хмельницкого, Пушкина. Автомобильные заторы замечены на улицах Донецкое шоссе, Андрея Фабра, Коцюбинского, Любарского, Березинского, Сухомлинского и других.
Как сообщили в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета, сегодня общественный транспорт будет работать по оперативному расписанию. Все это, из-за неблагоприятных погодных условий, повлекших большое количество дорожно-транспортных происшествий и заторов.
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