В Днепре на Новый год будет снежно и по-зимнему морозно. Еще в начале декабря, как писала Politeka, синоптики прогнозировали, что новогодние праздники в городе пройдут с плюсовой температурой и без снега.

Однако, на днях ситуация кардинально изменилась. Наконец в Украину пришли снегопады и заморозки, поэтому ждать в ближайшее время потепления не стоит.

Теперь по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столбик термометра днем не поднимется выше отметки "-1", ночью температура составит -7-12 градусов мороза. Что касается осадков, то снегопады продолжатся и в среду, 29 декабря, и в пятницу, 31 декабря.

В новогоднюю ночь ожидаются морозы до 18 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки -3.

Небольшое потепление будет 1 и 2 января. По данным метеорологов, днем температура составит 0-+3, ночью - 7-9 мороза.

Как уже сообщала Politeka, 28 декабря, из-за значительных снегопадов, в городе полностью парализовано движение автотранспорта. Общественный транспорт ходит по оперативному графику, однако всех желающих перевезти не в состоянии. На автодорогах значительно увеличилось количество аварий.

На борьбу с последствиями непогоды на улицах города работает более 120 единиц специальной техники, 156 бригад дорожных рабочих, используется специальная противогололедные материалы.

Напомним, непогода парализовала движение транспорта в Одессе, люди идут пешком: видео