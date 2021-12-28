28 декабря Днепр оказался в настоящем автомобильном коллапсе. На улицы выехало десятки единиц специальной техники, что должно устранять последствия снежной непогоды.
Однако, похоже не все коммунальщики, считают автомобильные пробки чем-то сверхординарным. Или выполнение плана-превыше всего. Только так можно объяснить факт перекрытия улицы для того чтобы повесить праздничную иллюминацию. Соответствующее фото, подтверждающее действие коммунальщиков,
"Ну конечно, когда на дорогах Апокалипсис, надо еще создать новогоднее настроение и вешать и... люстры", - написал пользователь социальной сети.
При этом отметил, что новогоднюю иллюминацию вешают по улице Грушевского, что является одной из траспортных артерий города.
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В это время снегопад в Днепре продолжается и ситуация с автозаторами только ухудшается. Согласно данным сайта "Waze", автопробки практически по всему городу. Кроме того, во многих районах города не работают светофоры и фиксируются новые ДТП. Владельцы авто оставляют машины перестали работать просто посреди улиц. Пользователи соцсетей отмечают, что многие пассажиры не дождавшись общественного транспорта предпочитают идти пешком.
Напомним, Днепр застыл в пробках на двух берегах: кадры транспортного коллапса
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