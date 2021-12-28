Горожане отмечают, что добраться с одного берега на другой сегодня практически невозможно.

28 декабря Днепр оказался в настоящем автомобильном коллапсе. На улицы выехало десятки единиц специальной техники, что должно устранять последствия снежной непогоды.

Однако, похоже не все коммунальщики, считают автомобильные пробки чем-то сверхординарным. Или выполнение плана-превыше всего. Только так можно объяснить факт перекрытия улицы для того чтобы повесить праздничную иллюминацию. Соответствующее фото, подтверждающее действие коммунальщиков, опубликовал на своей Facebook-странице житель Днепра Артем Дер.

"Ну конечно, когда на дорогах Апокалипсис, надо еще создать новогоднее настроение и вешать и... люстры", - написал пользователь социальной сети.

При этом отметил, что новогоднюю иллюминацию вешают по улице Грушевского, что является одной из траспортных артерий города.

В это время снегопад в Днепре продолжается и ситуация с автозаторами только ухудшается. Согласно данным сайта "Waze", автопробки практически по всему городу. Кроме того, во многих районах города не работают светофоры и фиксируются новые ДТП. Владельцы авто оставляют машины перестали работать просто посреди улиц. Пользователи соцсетей отмечают, что многие пассажиры не дождавшись общественного транспорта предпочитают идти пешком.

Напомним, Днепр застыл в пробках на двух берегах: кадры транспортного коллапса

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