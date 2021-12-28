В Киеве на днях задержали стрелка, который пытался убить посетителей кафе в Новомосковске.
Как уж сообщала Politeka, вечером 21 декабря неизвестный мужчина ворвался в одно из местных кафе Новомосковска и совершил 11 выстреле в сторону посетителей. А потом быстро скрылся в неизвестном направлении. В результате стрельбы был ранен 33-летний местный житель. Он был доставлен в больницу. Тогда полиция бросила на поиски неизвестного нападавшего все свои силы.
А уже 28 декабря прессслужба полиции Днепропетровской области сообщила о том, что в Киеве в ходе спецоперации, правоохранителями был задержан подозреваемый. Им оказался 29-летний гражданин Российской Федерации. Кстати, мужчина уже был ранее судимым за разбой и грабежи.
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Во время проведения обыска помещения, где скрывался мужчина после совершения покушения на убийство, были найдены доказательства его причастности к преступлению. Ему было объявлено о подозрении и взято под стражу. Впоследствии столичные правоохранители доставили задержанного в Новомосковск.
Согласно действующему законодательству, за покушение на убийство мужчине грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Кроме этого, ему инкриминируют незаконное хранение оружия.
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