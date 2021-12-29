Масштабный пожар произошел в Днепре 28 декабря. За
Когда спасатели прибыли на место происшествия, выяснилось что там хранились антисептические средства, а также салфетки, пластиковая и полиэтиленовая тара и другие легковоспламеняющиеся вещества.
Огнем были повреждены перекрытия Ангара, балки, колонны и полностью уничтожены хранившиеся вещи.
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Предприятие находится в частном секторе с жилой застройкой, поэтому у спасателей была еще и задача не допустить переброски огня на другие здания. Как отмечают свидетели происшествия, пожар был настолько сильным, что издалека походила на огромный факел. К счастью, жертв и пострадавших нет.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют причины пожара.
Как уже сообщала Politeka, 27 декабря в историческом центре Днепра произошел масштабный пожар. Горело помещение известного арт-центра "Квартира". Огонь уничтожил личные вещи владельцев арт-центра, а также повредил мебель и бытовую технику, пол и стены помещения.
Среди главных версий пожара - замыкание в электропроводке. Сейчас следователи проводят проверки.
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Также сообщалось, что спецоперация в центре Днепра, задержаны несколько человек: кадры происходящего.