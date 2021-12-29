Разбушевавшаяся непогода за пару дней превратила автодороги Днепра и области в непроходимые места. Несмотря на то, что, практически сразу после начала снегопада на улицы выехала коммунальная техника, 28 декабря город был весь в автомобильных заторах.

Поэтому в ночь с 28 на 29 декабря в Днепре и в области работали "Бураны", сообщает "Днепр. Час". Транспорт специального назначения расчищал автодороги после обильного снегопада. Обычно такая техника используется при уборке снега, высота которого составляет 1 метр, а также на трасах и взлетно-посадочных полосах аэропортов.

В Днепре "Буран" был собран на базе грузовика "Урал". Мощности ему добавляет танковый двигатель.

Как сообщили в службе автомобильных дорог Днепропетровской области, в регионе данную технику задействовали впервые за 4 года. И такое решение дало свои результаты. Уже ранним утром 29 декабря, в сети появились фотографии пользователей, где демонстрировалась идеально чистая дорога, местами даже был виден асфальт.

Как сообщил на своей Facebook-странице заместитель городского главы Михаил Лысенко, за последние сутки в городе выпало до 60 см.

Напомним, в Днепре воспользоваться такси смогут не все: сколько стоит поездка в снегопад