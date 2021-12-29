До Нового года остаются считанные дни, поэтому большинство горожан волнует вопрос как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь. Ведь учитывая недавний опыт с такси - этот транспорт не всем может быть по карману.

Как сообщила пресс-служба Днепровского городского совета, все автобусные маршруты будут работать 31 декабря-1 января в обычном режиме. Продолжать их работу не планируют.

Это связано в первую очередь с тем, что в разных районах города открыли новые новогодние локации. Как отметил начальник управления транспорта департамента транспорта и транспортной инфраструктуры ДГС Александр Лещенко, 1 и 2 января автобусы на городских маршрутах будут работать в режиме выходного дня. То есть количество подвижного состава будет уменьшено.

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В также режиме будет работать и городской электротранспорт. По информации заместителя директора по эксплуатации и перевозок КП «Днепровский электротранспорт» Владимира Сусленкова, в новогоднюю ночь перевозить пассажиров будут трамваи на семи маршрутах - № 9, 12, 15, 19, 11, 14, 16. Также добавлены два графика работы трамвая № 1, с интервалом в 30 минут.

1 января электротранспорт будет работать в режиме выходного дня и начнет свою работу с шести часов утра.

Напомним, в Днепре воспользоваться такси смогут не все: сколько стоит поездка в снегопад