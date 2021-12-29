В Днепропетровской области более 800 взрослых жителей уже получили третью дозу вакцинации. Об этом
По словам главы департамента здравоохранения ОДА Виктории Кулик, третью дозу получают пациенты, имеющие нарушение иммунитета.
Каждый житель области может самостоятельно выбрать вакцину. Сейчас в наличии четыре препараты: CoronaVac, Comirnaty, AstraZeneca и Moderna. Сейчас вакцинация от коронавирус на сегодня является одним из более надежным методом уберечься от опасной болезни.
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Как отметили в департаменте здравоохранения Днепропетровской ОГА, с начала кампании по вакцинации, полный курс прививок получили более одного миллиона жителей области. Это почти 53% взрослого населения.
Как уже сообщала Politeka, стало известно, что в Днепропетровской области зарегистрирован новый штамм коронавірусної болезни "Омикрон". По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, всего по стране зафиксировано пять случаев заболеваемости "Омикрон". Известно, что три человека вернулись из-за границы. Они находились в Польше, Германии, Объединенных Арабских Эмиратах. Сейчас врачами проводится эпидемиологическое расследование.
Напомним, конец пандемии, в ВОЗ назвали обнадеживающие сроки.
Как сообщала Politeka, "Омикрон" все-таки прорвался в Украину, в Минздраве сделали срочное предупреждение.
Также Politeka писала, что тысяча за вакцинацию, выяснилось, на что украинцы не жалеют деньги.