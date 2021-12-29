В Днепропетровской области более 800 взрослых жителей уже получили третью дозу вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации.

По словам главы департамента здравоохранения ОДА Виктории Кулик, третью дозу получают пациенты, имеющие нарушение иммунитета.

Каждый житель области может самостоятельно выбрать вакцину. Сейчас в наличии четыре препараты: CoronaVac, Comirnaty, AstraZeneca и Moderna. Сейчас вакцинация от коронавирус на сегодня является одним из более надежным методом уберечься от опасной болезни.

Как отметили в департаменте здравоохранения Днепропетровской ОГА, с начала кампании по вакцинации, полный курс прививок получили более одного миллиона жителей области. Это почти 53% взрослого населения.

Как уже сообщала Politeka, стало известно, что в Днепропетровской области зарегистрирован новый штамм коронавірусної болезни "Омикрон". По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, всего по стране зафиксировано пять случаев заболеваемости "Омикрон". Известно, что три человека вернулись из-за границы. Они находились в Польше, Германии, Объединенных Арабских Эмиратах. Сейчас врачами проводится эпидемиологическое расследование.

Напомним, конец пандемии, в ВОЗ назвали обнадеживающие сроки.

Как сообщала Politeka, "Омикрон" все-таки прорвался в Украину, в Минздраве сделали срочное предупреждение.

Также Politeka писала, что тысяча за вакцинацию, выяснилось, на что украинцы не жалеют деньги.