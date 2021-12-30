В настоящую западню, что спряталась под снегом, попала машина скорой помощи в Кривом Роге.
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Спасатели, прибывшие на место происшествия, с помощью домкрата и собственноручно изготовленного настила из досок вытащили автомобиль. А потом еще и закрыли канализационный колодец подручными материалами-чтобы кто-то другой не попал в него.
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Как уже сообщала Politeka, аномальный снегопад, произошедший на этой неделе на Днепропетровщине, привел к многочисленным автомобильным заторам. На автодорогах области в снежных заносах застряли десятки машин: от легковых до фур. Чтобы расчистить дороги было решено задействовать специальную тяжелую технику - "Бураны". Чаще всего их используют, когда нужно убирать снежные заносы, высота которых достигает одного метра, а также на трассах и взлетно-посадочных полосах аэропортов.
По информации Службы автомобильных дорог Днепропетровской области, последний раз подобную технику использовали четыре года назад.
Напомним, в Днепре воспользоваться такси смогут не все: сколько стоит поездка в снегопад