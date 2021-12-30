В настоящую западню, что спряталась под снегом, попала машина скорой помощи в Кривом Роге.

За информацией прессслужбы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, инцидент произошел 29 декабря около 10 часов вечера. На пульт оперативного дежурного "Службы спасения" поступило сообщение, о том что автомобиль экстренной медицинской помощи, двигаясь по заснеженному пути, попал задним колесом к разоблаченному канализационному люку.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, с помощью домкрата и собственноручно изготовленного настила из досок вытащили автомобиль. А потом еще и закрыли канализационный колодец подручными материалами-чтобы кто-то другой не попал в него.

Как уже сообщала Politeka, аномальный снегопад, произошедший на этой неделе на Днепропетровщине, привел к многочисленным автомобильным заторам. На автодорогах области в снежных заносах застряли десятки машин: от легковых до фур. Чтобы расчистить дороги было решено задействовать специальную тяжелую технику - "Бураны". Чаще всего их используют, когда нужно убирать снежные заносы, высота которых достигает одного метра, а также на трассах и взлетно-посадочных полосах аэропортов.

По информации Службы автомобильных дорог Днепропетровской области, последний раз подобную технику использовали четыре года назад.

Напомним, в Днепре воспользоваться такси смогут не все: сколько стоит поездка в снегопад