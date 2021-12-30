В Днепре очередное сообщение о минировании. На этот раз поступила информация о взрывчатке в ТЦ Passage, что на проспекте Яворницкого.
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Посетителей и работников торгового центра сразу же начали эвакуировать. Именно этот момент и попал на камеру видеонаблюдения Ситуационного центра Днепра.
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На место происшествия сразу прибыли сотрудники оперативных служб города. Взрывотехники вместе с кинологами тщательно проверили все помещения торгового центра. Однако никакой взрывчатки обнаружено не было.
Теперь правоохранители должны выяснить личность женщины, которая звонила с ложным сообщением.
Как уже сообщала Politeka, за последние два месяца в Днепре произошел "бум" на минирование. Так, сначала были сообщения о взрывчатке в школах города. А потом - "минировали" торгово-развлекательные центры. На каждый вызов выезжали сотрудники оперативных служб, которые тщательно осматривали Правда, ни разу информация не подтверждалась. Как отмечают правоохранители, подобные выходки "юмористов-минеров" стоят дорого. Кроме того, за ложное сообщение о минировании есть достаточно суровое наказание.
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Также сообщалось, что спецоперация в центре Днепра, задержаны несколько человек: кадры происходящего.