В Днепре очередное сообщение о минировании. На этот раз поступила информация о взрывчатке в ТЦ Passage, что на проспекте Яворницкого.

Как сообщает "Днепр Оперативный" со ссылкой на собственные источники звонили женщина. Она сообщила о минировании и потребовала выкуп в размере 5 миллионов гривен.

Посетителей и работников торгового центра сразу же начали эвакуировать. Именно этот момент и попал на камеру видеонаблюдения Ситуационного центра Днепра.

На место происшествия сразу прибыли сотрудники оперативных служб города. Взрывотехники вместе с кинологами тщательно проверили все помещения торгового центра. Однако никакой взрывчатки обнаружено не было.

Теперь правоохранители должны выяснить личность женщины, которая звонила с ложным сообщением.

Как уже сообщала Politeka, за последние два месяца в Днепре произошел "бум" на минирование. Так, сначала были сообщения о взрывчатке в школах города. А потом - "минировали" торгово-развлекательные центры. На каждый вызов выезжали сотрудники оперативных служб, которые тщательно осматривали Правда, ни разу информация не подтверждалась. Как отмечают правоохранители, подобные выходки "юмористов-минеров" стоят дорого. Кроме того, за ложное сообщение о минировании есть достаточно суровое наказание.

Напомним, тела нашли возле школы в Днепре: что известно о подозреваемых в расправе

Также сообщалось, что спецоперация в центре Днепра, задержаны несколько человек: кадры происходящего.