На Днепропетровщине в лесу потерялись отец с 10-летним сыном. Во время лесной прогулки мужчине стало плохо и пока не пришла помощь ребенок согревал отца собственным телом.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области, ЧП произошло 28 декабря недалеко от Павлограда.

Поздно вечером в полицию позвонила женщина. Она сообщила, что еще днем ее муж и 10-летний сын ушли на прогулку в лес. И до этого времени (10 часов вечера) домой не вернулись.

Как выяснили правоохранители, около шести часов вечера мальчик позвонил домой и сказал, что в лесу отцу стало плохо. Ребенок не знает куда идти, так как они заблудились. Единственный ориентир, который смог назвать ребенок - подвесной мостик неподалеку.

Правоохранители вместе с кинологом и собакой незамедлительно начали поиски. К счастью, они продолжались недолго. Отца и ребенка полицейские нашли на расстоянии почти 4 километров от дороги. Мужчина лежал без сознания, а малыш пытался согреть его своим теплом. Вся одежда ребенка была промокшей из-за снега. Поэтому правоохранители оказали первую домедицинскую помощь обоим, вызвали карету скорой помощи. А после сопроводили в лечебные учреждения города.

На днях полицейские Павлограда навестили маленького героя в больнице и убедились, что его здоровью ничего не угрожает. Вместе с правоохранителями к мальчику с поздравлениями пришли святой Николай с помощниками.

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