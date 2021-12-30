На Днепропетровщине в лесу потерялись отец с 10-летним сыном. Во время лесной прогулки мужчине стало плохо и пока не пришла помощь ребенок согревал отца собственным телом.
Как
Поздно вечером в полицию позвонила женщина. Она сообщила, что еще днем ее муж и 10-летний сын ушли на прогулку в лес. И до этого времени (10 часов вечера) домой не вернулись.
Как выяснили правоохранители, около шести часов вечера мальчик позвонил домой и сказал, что в лесу отцу стало плохо. Ребенок не знает куда идти, так как они заблудились. Единственный ориентир, который смог назвать ребенок - подвесной мостик неподалеку.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
В Кабмине проговорились, что будет с тотальным локдауном в Украине: "Вакцинанция позволила..."
Максим Чмерковский, покинув Украину, показал, что сделал со своей внешностью: "До и после"
Пять областей Украины пострадают от изменений климата: кому грозят разрушительные потери
Экс-участник "Холостячки" Андрей Рыбак признался, от кого у него горят глаза: "Нет ничего лучше..."
Правоохранители вместе с кинологом и собакой незамедлительно начали поиски. К счастью, они продолжались недолго. Отца и ребенка полицейские нашли на расстоянии почти 4 километров от дороги. Мужчина лежал без сознания, а малыш пытался согреть его своим теплом. Вся одежда ребенка была промокшей из-за снега. Поэтому правоохранители оказали первую домедицинскую помощь обоим, вызвали карету скорой помощи. А после сопроводили в лечебные учреждения города.
На днях полицейские Павлограда навестили маленького героя в больнице и убедились, что его здоровью ничего не угрожает. Вместе с правоохранителями к мальчику с поздравлениями пришли святой Николай с помощниками.
Напомним, в Кривом Роге "скорая" провалилась в канализационный люк видео: пришлось вызывать спасателей