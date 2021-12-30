Зачем мужчина решил перелезать через забор, когда есть калитка - не сообщается.

В Днепропетровской области мужчина перелезая через забор, проколол себе ногу кованым штырем.

За сообщением пресс-службы ГСЧС Украины в днепропетровской области, к спасателям Никополя обратилась женщина, которая сообщила, что с ее братом произошел несчастный случай.

Как выяснилось, 33-летний мужчина пытаясь перелезть через забор частного домовладение, пробил ногу декоративным элементом забора. И самостоятельно освободиться не смог.

Чтобы высвободить мужчину, спасателям пришлось срезать штырь. После этого пострадавшего доставили в одну из местных больниц. По словам врачей у него колотая рана бедра, которая, к счастью, не угрожает жизни.

Как уже сообщала Politeka, на днях в Кривом Роге, спасателям пришлось вытаскивать автомобиль скорой помощи, который провалился колесом в канализационный люк. Выяснилось, что водитель машины, двигавшейся на вызов по заснеженной дороге, не заметил открытый люк, вскочил в него колесом. Спасатели, приехавшие на вызов, с помощью домкрата и настила из досок освободили "скорую". А потом закрыли канализационный колодец подручными материалами - чтобы кто-то другой не попал в него.

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