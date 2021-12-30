Днепряне в ноябре этого года получили заработную плату, что в 2,3 раза больше чем минимальная. Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Днепропетровской области.

Согласно опубликованной информации, средняя заработная плата жителей Днепропетровской области в прошлом месяце составила 13853 гривен. По сравнению с октябрем она выросла на 0,9% и на 15,6% в сравнении с ноябрем 2020 года.

Наибольшая заработная плата у днепрян, занимающихся финансовой и страховой деятельностью. В этой сфере средняя заработная плата составила в ноябре 20 617 гривен. Чуть меньше получили рабочие, работающие в области добывающей промышленности и разработки карьеров. За прошлый месяц в среднем работники получили 19 960 гривен.

Почти на тысячу меньше в ноябре получили работники сектора государственного управления, обороны и обязательного социального страхования. Их заработная плата составила 18 176 гривен.

Рабочие, работающие в сфере информации и телекоммуникации в прошлом месяце получили в среднем 17 492 гривен. 16 379 гривен - у работников, работающих на предприятиях по поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха.

Согласно данным Министерства экономики Украины, минимальная заработная плата в Украине составляет 6000 гривен.

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