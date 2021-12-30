В Днепре неизвестный напал на женщину. Мужчина сначала обнажил свои гениталии, а потом избил ее.
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Возле цирка неизвестный мужчина сначала обнажился и начал приставать к женщине, проходившей мимо него. После чего ударил ее и отобрал мобильный телефон. Однако женщина не растерялась и, отобрав обратно свой телефон, убежала.
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А потом обратилась в полицию. Патрульные быстро нашли мужчину и задержали его. Он заявил, что женщина, которая на него пожаловалась его жена. Однако правда ли это - пока неизвестно. Известно одно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сейчас в этом деле будут разбираться следователи. Они должны выяснить все обстоятельства произошедшего.
Как уже сообщала Politeka, в Одессе мужчина-неадекват неоднократно нападал в подъезде на своих соседок. Его поведение было заснято камерами видеонаблюдения. Как отмечают жители дома, на неадекватное поведение уже неоднократно жаловались участковому и патрульным полицейским. Однако, никаких действий со стороны правоохранительных органов до сих пор не последовало.
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