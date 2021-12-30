В Кривом Роге у старенького трамвая отказали тормоза во время движения. Об этом
Как отметили в заметке, ЧП произошло 28 декабря около 12 часов. У трамвая, ехавшего по маршруту отказали тормоза. Водитель лишь сообщила о неисправности и успела прокричать пассажирам: "Держитесь крепче!".
Трамвай, к счастью не сошел с рельсов, однако остановился за остановкой. Отмечается, что лишь чудом он не столкнулся с автомобилями. Кроме того, на остановке стояли люди и если бы трамвай сошел с рельсов, могли быть человеческие жертвы. Как сообщили свидетели происшествия, пассажиры даже не успели испугаться, только у женщины-водителя, после окончательной остановки, произошла истерика. Одна из пассажирок пыталась ее успокоить.
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Как уже сообщала Politeka, в Днепре под колесами трамвая погибла пенсионерка. ДТП произошло 28 декабря. Трамвай уже возвращался в депо, когда на нерасчищенной дороге, случайно сошел с рельсов. Его начало разворачивать в сторону тротуара, там, в это время, стояло несколько человек. Пожилую женщину задело трамваем и она упала ему под колеса. Затем на пострадавшую сверху упал светофор. Свидетели происшествия сразу вызвали полицию и скорую помощь. Но медики, прибывшие на место происшествия, смогли констатировать смерть потерпевшей.
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