На Днепропетровщине задержаны мошенники, обманувшие 11 днепрян. Их выгода составила более 500 тысяч гривен.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области, женщина и трое ее сообщников сумели организовать мошенническую схему и выманивали у людей их личные данные и копии документов.

Мошенники размещали в газетах и интернете объявления, где предлагали работу. У тех, кто заинтересовался предложениями, получали необходимые документы. С людьми заключали трудовой договор, однако никого не трудоустраивали. А на получении документы оформлялись онлайн-кредиты в различных микрофинансовых учреждениях.

По информации правоохранителей, таким образом мошенникам удалось обмануть 11 человек в течение. На них были оформлены различные кредиты на общую сумму более полумиллиона гривен. "Работали" мошенники довольно долго - с августа 2020 по октябрь 2021 года.

На днях организаторше и ее сообщникам было сообщение о подозрении. Их обвиняют в совершении мошенничества. Согласно действующему законодательству, за это преступление участникам преступной группы грозит от 5 до 20 лет заключения с конфискацией имущества.

Сейчас следствие продолжается.

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