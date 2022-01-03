Огни разлетались не только вверх, но и в разные стороны прямо в людей и детей.

Празднование Нового года в Каменском едва не завершилось трагедией. Как передает "Наш город", в новогоднюю ночь у главной елки один из запущенных фейерверков начал взрываться прямо в толпе.

По предварительной информации, неизвестные начали запускать фейерверки и, похоже, один из них не закрепили как следует. Поэтому он начал лететь в разные стороны. В то время на площади было много людей и детей. Они бросились врассыпную. К счастью, никто из присутствующих не пострадал.

Момент инцидента был зафиксирован городской камерой видеонаблюдения.

Как уже сообщала Politeka, с 1 января 2022 года увеличилась стоимость оформления биометрических документов. Это касается как паспорта гражданина Украины, так и документов для выезда за границу.

Теперь за оформление и изготовление до 20 рабочих дней нового биометрического паспорта гражданина Украины (ID-карта) следует оплатить 372 гривны. "Срочность" (срок изготовления до 10 рабочих дней) будет стоить 498 гривен.

В случае необходимости изготовления загранпаспорта в обычные сроки (до 20 рабочих дней) нужно будет заплатить 733 гривны. За короткий срок ( до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований) - 1085 гривен.

Подорожание связано с увеличением стоимости бланков.

Напомним, украинцам рассказали, с какой погоды начнется год.

Как сообщала Politeka, синоптики сообщили, какой будет погода в январе.