Празднование Нового года в Каменском едва не завершилось трагедией. Как передает "Наш город", в новогоднюю ночь у главной елки один из запущенных фейерверков начал взрываться прямо в толпе.
По предварительной информации, неизвестные начали запускать фейерверки и, похоже, один из них не закрепили как следует. Поэтому он начал лететь в разные стороны. В то время на площади было много людей и детей. Они бросились врассыпную. К счастью, никто из присутствующих не пострадал.
Момент инцидента был зафиксирован городской камерой видеонаблюдения.
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Как уже сообщала Politeka, с 1 января 2022 года увеличилась стоимость оформления биометрических документов. Это касается как паспорта гражданина Украины, так и документов для выезда за границу.
Теперь за оформление и изготовление до 20 рабочих дней нового биометрического паспорта гражданина Украины (ID-карта) следует оплатить 372 гривны. "Срочность" (срок изготовления до 10 рабочих дней) будет стоить 498 гривен.
В случае необходимости изготовления загранпаспорта в обычные сроки (до 20 рабочих дней) нужно будет заплатить 733 гривны. За короткий срок ( до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований) - 1085 гривен.
Подорожание связано с увеличением стоимости бланков.
Напомним, украинцам рассказали, с какой погоды начнется год.
Как сообщала Politeka, синоптики сообщили, какой будет погода в январе.