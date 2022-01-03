После празднования Нового года Днепр практически утонул в мусоре. Как передает Depo.Днепр, вечером 31 декабря, на некоторых улицах города появились горы заброшенных елок. Предприниматели, торговавшие новогодними красавицами, просто не убрали за собой. Горожане были возмущены ситуацией, когда торговцы решили не продавать дешевле елки, а бросить их прямо на улице. "Кладбища" новогодних красавиц можно было увидеть на проспектах Гагарина и Поля, а также в других районах города.

В то же время возле большинства многоэтажек начал скапливаться бытовой мусор. Дело в том, что отходы из контейнеров возле домов не вывозили еще с 28 декабря. Перед Новым годом Днепр накрыло метелью. Большинство дорог были непроезжие. Поэтому мусоровозы просто не могли добраться до места назначения. 2-3 декабря в Днепре держится плюсовая температура и почти весь снег растаял. Однако вывозить кучи бытовых отходов коммунальщики пока не спешат.

Как уже сообщала Politeka, аномальные снегопады, обрушившиеся на Днепр в канун Нового года на несколько дней сковали город в автомобильном коллапсе. И хотя коммунальная техника выехала практически сразу, как начал иди снег, этого оказалось недостаточно. Поэтому на дорогах Днепра начала работать тяжелая спецтехника. В течение длительного времени, дороги от снега отчистили "Бураны".

Напомним, в Днепре воспользоваться такси смогут не все: сколько стоит поездка в снегопад