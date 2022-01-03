После празднования Нового года Днепр практически утонул в мусоре. Как
В то же время возле большинства многоэтажек начал скапливаться бытовой мусор. Дело в том, что отходы из контейнеров возле домов не вывозили еще с 28 декабря. Перед Новым годом Днепр накрыло метелью. Большинство дорог были непроезжие. Поэтому мусоровозы просто не могли добраться до места назначения. 2-3 декабря в Днепре держится плюсовая температура и почти весь снег растаял. Однако вывозить кучи бытовых отходов коммунальщики пока не спешат.
Как уже сообщала Politeka, аномальные снегопады, обрушившиеся на Днепр в канун Нового года на несколько дней сковали город в автомобильном коллапсе. И хотя коммунальная техника выехала практически сразу, как начал иди снег, этого оказалось недостаточно. Поэтому на дорогах Днепра начала работать тяжелая спецтехника. В течение длительного времени, дороги от снега отчистили "Бураны".
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Напомним, в Днепре воспользоваться такси смогут не все: сколько стоит поездка в снегопад