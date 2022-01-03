В Днепре, на территории одной из больниц было найдено тело молодой женщины. Неизвестную обнаружили двое мужчин вечером 2 января в помещение заброшенной аптеки, сообщает "Днепр Оперативный" в своем Telegram-канале.

Тело женщины было завалено мусором и нарыто розовой тканью. Известно, что на вид погибшей около 25 лет.

На место происшествия сразу вызвали полицейских. Они отметили, что, на первый взгляд, признаков насильственной смерти не обнаружено. Однако все окончательные выводы можно сделать после результатов судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас следователи должны установить все обстоятельства гибели молодой женщины.

Как уже сообщала Politeka, трагически закончилось празднование Нового года для 23-летнего гандболиста Элоим Пранди. Известно, что чемпион мира встречал Новый год в Париже. Однако во время празднования ввязался в драку и получил несколько ножевых ранений. Спортсмен был срочно госпитализирован в больницу. Впоследствии на официальном сайте французской команды по гандболу "ПСЖ" было опубликовано сообщение относительно данной ситуации. В нем сообщалось, что раненый спортсмен находится под наблюдением врачей и, к счастью, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что двойная трагедия произошла на Харьковщине, детали: спасти не удалось.

Также Politeka писала, что на трассе Киев-Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.